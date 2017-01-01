Программу "Зимние праздники " представят в музее-усадьбе "Мураново"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Программу "Зимние праздники " представят в подмосковном музее-усадьбе "Мураново"

С 3 по 15 января в музее-усадьбе "Мураново" имени Федора Тютчева в Подмосковье будет проходить программа "Зимние праздники". Там организуют выставку, экскурсию и мастер-класс для детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

Как рассказала глава ведомства Оксана Косарева, программа будет состоять из двух частей — театрализованной экскурсии "Новый год в старом доме" и интерактивной выставки "Сказки старого Эльзаса" с мастер-классом.

Экскурсия окунет гостей в жизнь усадьбы периода XIX — начала XX века. На ней они узнают о таких владельцах, как Энгельгардты, Путята, Боратынские и Тютчевы.

"Интерактивная выставка погрузит гостей в рождественскую атмосферу французских улочек XIX века. А письма Эрнестины, супруги Федора Тютчева, расскажут о новогодних приготовлениях в семье великого русского поэта", — уточняется в сообщении.

На мастер-классе "Открытое письмо" детям покажут приемы чистописания гусиными перьями.

Отмечается, что также в программу входят чаепитие, хоровод и катание с ледяных гор.