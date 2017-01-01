Площадка с искусственным льдом появится в подмосковных Химках

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Уличная хоккейная площадка, которая станет первой с искусственным льдом, откроется в подмосковных Химках в январе 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городского округа.

Уличная площадка с искусственным ледовым покрытием будет оборудована холодильными установками, которые смогут поддерживать температуру льда при плюсовой температуре. Как уточнил замглавы администрации Химок Юрий Ваулин, площадка будет работать до +7 градусов.

Кроме того, построят защитный тент, организуют прокат коньков и оборудуют теплые раздевалки.

Ваулин также сообщил, что летом площадку покроют искусственной травой для игры в футбол.