"Стрелка" изменила систему расчета скидки с 2017 года

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Проект Единой транспортной карты "Стрелка" представил новую процентную систему скидок на проезд в общественном транспорте Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЕТК "Стрелка".

По новой системе расчета скидка, которая зависит от количества поездок, будет от 7% до 35% от базового тарифа. Таким образом, с 11-й поездки проезд будет стоить на 7% меньше, с 21-й — на 14%, с 51-й — на 35%.

При расчете наличными поездка на внутригородских маршрутах с регулируемым тарифом будет стоить 46 рублей.

Проезд по базовому тарифу обойдется в 31,65 рубля на городских маршрутах и плюс четыре рубля за каждые 2,5 километра — в пригородном сообщении.

Учащиеся будут платить по 15,83 рубля за первые 35 поездок или 50% от базового тарифа, а с 36-й поездки — по 32 копейки.

Военные пенсионеры и военные МВД заплатят 50% от базового тарифа.