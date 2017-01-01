В Московской области стартовал конкурс "Новогодний серпантин"

МОСКВА, 1 чнв — РИА Новости. В Московской области начался конкурс "Новогодний серпантин", в котором будут оценивать новогоднее оформление парка или объекта, а также новогодние мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.

Сообщается, что в рамках конкурса будут определены лауреаты в пяти номинациях: "Лучшее новогоднее оформление объекта сферы культуры", "Лучшее новогоднее оформление парка", "Лучшее театрализованное уличное массовое новогоднее мероприятие", "Лучшее новогоднее сельское гулянье" и "Лучший новогодний музыкальный спектакль".

Глава ведомства Оксана Косарева отметила, что одними из критериев оценки конкурсных работу будет оригинальность творческого дизайнерского решения оформления объекта или творческого замысла мероприятия.

Документы для участия в конкурсе Минкультуры будет принимать до 16 января. Комиссия ведомства оценит присланные материалы и подведет итоги конкурса до 10 февраля. Лауреаты конкурса получат от Минкультуры подарки и дипломы.