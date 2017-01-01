Во время новогодних праздников в МО усилят меры безопасности

МОСКВА, 1 чнв — РИА Новости. Более 18 тысяч сотрудников обеспечат безопасность на территории Московской области на время новогодних праздников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный ГУ МВД.

"В период с 31 декабря по 8 января на территории Московской области планируется проведение более 1,5 тысяч массовых мероприятий. На обеспечение общественного порядка будет задействовано более 18 тысяч сотрудников органов внутренних дел", – сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что во время губернаторской елки в Доме правительства Московской области сотрудники полиции также обеспечивали безопасность мероприятия. Новогоднюю елку посетили около 4,5 тысячи детей и сопровождающих их лиц.