В новогоднюю ночь в Подмосковье расписались 12 пар

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Во Дворце бракосочетания №1 в подмосковном Одинцове в новогоднюю ночь расписались 12 пар. Об этом сообщил телеканал "360".

Отмечается, что процесс проведения церемонии бракосочетания в новогоднюю ночь ничем не отличается от регистрации брака в любой другой день.

Для молодоженов устроили настоящий праздник с легкими закусками, шампанским и выступлением артистов.

В ЗАГСе №1 в подмосковной Барвихе церемонию бракосочетания в новогоднюю ночь проводят уже второй год подряд. В этом году расписаться решили шесть пар.