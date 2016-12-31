В Красноармейске семья с 4 детьми встретит Новый год в аварийном доме

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В подмосковном Красноармейске семья с четырьмя детьми не успела найти жилье до Нового года. Их дом признали аварийным. Об этом сообщил телеканал "360".

Дом, который признали аварийным, почти полностью расселен. Однако там продолжают жить двое взрослых с четырьмя детьми.

"Сначала администрация говорила, вы будете жить здесь до первых морозов. Жили-жили, вода в трубах замерзла. Чуть оттаяло — трубы разорвало, провалился пол, отвались все краны. И жить нам в таких условиях просто невозможно и идти нашей большой семье просто некуда", — рассказала жительница дома Наталья Шлыкова.

Семье предложили временно пожить в 50-метровой двухкомнатной квартире, но жителям никакие варианты не нравятся.