Жители Подмосковья более миллиона раз позвонили в службу "112"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жители Подмосковья вызвали скорую по номеру 112 более миллиона раз за полтора года работы службы. Об этом сообщил телеканал "360".

Службу "112" запустили в июне 2015 года. С тех пор по номеру 112 позвонили более миллиона раз, чтобы вызвать скорую; 500 тысяч звонков сделали в полицию, 76 тысяч — в пожарную и 35 тысяч раз связывались с ГИБДД.

Этот номер объединил службу пожарной охраны, скорую медицинскую помощь, полицию, аварийную службу газовой сети. По нему также можно позвонить, чтобы получить психологическую помощь.

Было проложено 500 километров оптоволоконных линий связи, оборудовано более 400 узлов связи и организована почти тысяча каналов связи.

Каждый день в Подмосковье по номеру 112 звонки принимают более трех тысяч диспетчеров и операторов.