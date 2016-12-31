Воспитанники детских домов Подмосковья получили подарки от волонтеров

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Воспитанники детских домов Московской области получили подарки от волонтеров, сообщил телеканал "360".

Акцию "Добрая елка" в регионе организовали при поддержке благотворительного фонда "Исток". К акции присоединились шесть городов Подмосковья: Химки, Реутов, Мытищи, Лыткарино, Домодедово и Электросталь. В торговых центрах городов волонтеры собирали поздравления и подарки для воспитанников детских домов и общественных организаций.

За 10 дней акции стараниями местных жителей набралось более двух тысяч подарков. Президент фонда Екатерина Богдасарова поблагодарила всех неравнодушных жителей Подмосковья, которые приняли участие в акции "Добрая елка".