В Люберцах ввели в эксплуатацию модернизированную котельную

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В подмосковных Люберцах ввели в эксплуатацию модернизированную котельную. Об этом сообщил телеканал "360".

На открытии котельной присутствовал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"Все котлы российского производства, они высокоэффективные, здесь и энергосбережение предусмотрено в полном объеме, и все автоматизировано. На такой большой котельной нет постоянного дежурного персонала", — сказал Пестов.

Он также добавил, что благодаря модернизации удалось улучшить теплоснабжение 4,5 тысячи жителей, а также ряда социальных объектов. В ходе модернизации было установлено семь новых котлов отечественного производства, а также заменено насосное оборудование и другие элементы котельной. Его реконструкция проходила в рамках реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья.