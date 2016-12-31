Краснозаводской велошколе подарили 95 велосипедов

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительство Московской области подарило школе Олимпийского резерва городского поселения Краснозаводск в Сергиевом-Посаде новые велосипеды. Специально для этих целей местные власти выделили 10 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".

Помимо велосипедов спортсменам также вручили ключи от трех автомобилей. Торжественную церемонию накануне Нового года посетил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Отмечается, что среди выпускников краснозаводской велошколы много титулованных спортсменов. В частности ее окончили чемпионка Европы Тамара Балаболина, а также призеры и победители российского чемпионата Филипп Грубый, Полина Ващенко и Екатерина Головастова.