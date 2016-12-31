В Подмосковье подготовили почти 350 площадок для новогодних фейерверков

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Порядка 350 площадок для запуска новогодних фейерверков и салютов подготовлено на территории Подмосковья, сообщил РИА Новости начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС Виктор Сергеев.

"Будет около 350 площадок. На сайтах муниципальных образований можно посмотреть, где эти площадки располагаются", — сказал он.

Сергеев отметил, что для запуска пиротехнических изделий необходимо выбрать безопасное место: это может быть большая поляна, свободная от деревьев.

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на срок их годности, а также ознакомиться с правилами использования, учитывая радиус разлета пиротехнического наполнителя.

"Нельзя запускать такие изделия на балконах, крышах зданий, наклоняться над изделием во время его запуска и направлять изделия на животных и людей. Запрещается курить рядом с пиротехническими изделиями", — отметил представитель МЧС.