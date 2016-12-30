В Одинцове построили три детских сада

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В подмосковном Одинцове местные власти помогли достроить три детских сада после банкротства застройщика. Об этом сообщил телеканал "360".

В новые детсады будут ходить около 500 детей жителей Зареченского жилого комплекса.

"К сожалению, компания-застройщик обанкротилась, и нам пришлось самим взять эти детские сады — достраивать, закупать мебель, находить новых инвесторов. И я очень рад, что мы эту работу завершили", — пояснил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

В одном из дошкольных учреждений впервые сделали сенсорную комнату. Там будут проходить занятия, на которых будет присутствовать психолог. Они рассчитаны на группы по 5-6 дошколят.