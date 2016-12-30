Рейд по местам продажи фейерверков провели в Жуковском

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Более 10 нелегальных точек продажи фейерверков нашли полицейские в подмосковном Жуковском, сообщил телеканал "360".

Представители Государственного пожарного надзора совместно с полицией провели рейд по местам, где продается пиротехника.

В ходе проверки они выявили более десяти продавцов, у которых не было сертификатов.

"Не рекомендуется покупать пиротехнические изделия на улице, так как не исключено воздействие на них влаги, атмосферных осадков и, соответственно, неконтролируемое поведение при использовании", — отметил начальник отделения надзорной деятельности пожарных по городскому округу Жуковский Игорь Михеев.

Отмечается, что продажа пиротехники на улице запрещена, так как это не соответствует требованиям безопасности. Рейды продолжат осуществлять каждый день.