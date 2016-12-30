Порядка тысячи детей с особенностями занимаются по программе "Лыжи мечты"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Порядка тысячи детей с особенностями развития участвуют в программе "Лыжи мечты" в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам губернатора, всего в специальной программе принимают участие более трех тысяч детей в разных регионах России, тысяча из них живет в Подмосковье.

Программа позволяет детям с ДЦП, синдромом Дауна и расстройством аутического спектра заниматься терапевтическим спортом.

В ходе "Прямого разговора" на телеканале "360" губернатор поблагодарил основателей проекта и всех педагогов, которые "уделяют внимание детям с разного рода проблемами по здоровью".