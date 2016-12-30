В Подмосковье ликвидировали вызванную жуком-короедом эпидемию

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг слухи, согласно которым леса в регионе вырубают с целью строительства на их месте жилых домов. Глава региона отметил, что санитарные вырубки леса связаны с попыткой его восстановления после уничтожения жуками-короедами деревьев. Об этом сообщил телеканал "360".

"Что касается леса, тут многое сказано, копья сломаны. Мы очень подробно с лесопатологами рассказываем о жуке-короеде. Кто-то этому верит, кто-то говорит, что рубят, чтобы многоэтажное жилье построить, что является абсолютной неправдой и лукавством", — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что эпидемия, вызванная жуком короедом, в регионе уже ликвидирована. Всего же в Московской области с начала года высадили деревья на площади 11,2 тысячи гектаров. Такие показатели стали рекордными за всю историю.