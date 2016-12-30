Воробьев отметил высокое доверие граждан к "Единой России"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" отметил, что "Единая Россия" чувствует поддержку и доверие со стороны граждан РФ.

"Доверие к партии — это доверие к власти, доверие к губернатору, к главе муниципалитета, к тем институтам, которые работают на территории. Конечно, для нас это очень важное достижение. Тот процент голосов, который мы получили на выборах, безусловно, дает нам право дальше работать, нести ответственность и, самое главное, отвечать перед жителями, перед избирателями за результаты, о которых мы говорили", — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что регулярные встречи с местными жителями, которых в течение года было около 30, помогают выстроить открытый диалог между населением и властью.