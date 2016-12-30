На баланс Подмосковья передали около 80 военных городков

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На баланс правительства Московской области в общей сложности Минобороны передало около 80 военных городков. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в военных городках длительное время не могли произойти изменения по региональным и муниципальным программам. Однако благодаря совместной с Минобороны программе в них начали происходить преобразования.

"…Начали с въездных дорог, с ремонта значимых объектов, домов. Очень приятно, что, например, Чехов-7 почувствовал в какой-то части это внимание и убедился в эффективности этой программы. Очень хочется, чтобы каждый военный городок чувствовал, что о людях заботятся и там происходят преобразования", — сказал губернатор.