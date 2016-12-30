Андрей Воробьев встретился с главой Ногинского района

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Ногинского района Игорем Красавиным, сообщил телеканал "360".

Главой района Красавина назначили в декабре этого года по решению Совета депутатов.

На встрече с губернатором он сообщил, что в настоящее время знакомится с проблемами Ногинска и проводит встречи с местными жителями.

Красавин отметил, что одной из главных проблем региона является вопрос ЖКХ.

"Финансовая дисциплина страдает, организационные моменты слабые, существует недопонимание с управляющими компаниями. Мы сегодня начинаем выстраивать деловые отношения с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, финансовая дициплина — на особом контроле", — отчитался Красавин.

Также, по его словам, в Ногинске сохраняется плохой уровень уборки улиц. Он заявил, что муниципальная компания, занимающаяся уборкой дорог "слабо" справляется со своими обязанностями. Он добавил, что вручение губернатором ключей от спецтехники для уборки улиц поможет уладить данный вопрос. Воробьев в свою очередь отметил необходимость постоянного внимания к тем вопросам, которые больше всего беспокоят жителей.