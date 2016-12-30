Воробьев: власти Подмосковья впервые выделили деньги на очистку рек

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" сообщил, что в этом году в регионе впервые выделили деньги на очистку рек.

"Что с ними случилось? В них безбожно кто попало сливали всякое, извините, д**ьмо, грязь и прочие отходы. Соответственно, когда ты так относишься к водоему, он приходит в негодность, начинает зловонить, берега его зарастают илом. Поэтому мы впервые приступили к рекультивации, к расчистке русел вот этих пяти рек. Все они имеют для нас большое значение. Надеемся, что общественники будут нам помогать", — сообщил губернатор.

По словам Воробьева, в регионе штрафуют тех, кто сбрасывает отходы в русла рек. Он также добавил, что данные действия должны "жестко пресекаться".

"И только наведя порядок в сбросе нечистот в водоемы, мы можем рассчитывать на результат", — заключил Воробьев.