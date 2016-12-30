Воробьев назвал катастрофичной ситуацию с полигонами в Подмосковье

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал катастрофической ситуацию с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала "360".

"То, что можно было делать в XX веке непозволительно в XXI. Все развитые и развивающиеся страны ушли от варварской утилизации мусора, который попросту присыпается землей. Потому что это зловоние, потому что это нарушает экологию, потому что места для полигонов просто нет", — сказал глава региона в ходе "Прямого разговора" на телеканале "360".

Согласно данным, за последние несколько десятков лет около 10 миллионов тон мусора ежегодно свозили на подмосковные полигоны из Москвы и области.

Воробьев отметил, что в регионе начали реализовывать работу по закрытию полигонов, которые исчерпали свои ресурсы. Приступить к данной работе удалось за счет программы президента РФ. Благодаря решению правительства РФ, власти Московской области рассчитывают на строительство четырех современных заводов.

"В Цюрихе, в Вене, в Лондоне эти заводы находятся в центре города и не беспокоят жителей. Это система утилизации, которая абсолютно безопасна и дает тепло, электроэнергию. Соответственно, такие самые современные технологии мы планирует использовать у нас в МО. Тогда мы сможем прекратить навал этой грязи, этого мусора куда попало и в каких попало количествах", — сообщил губернатор.