Воробьев объяснил создание городских округов в Подмосковье

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что преобразование муниципальных районов в городские округа дает феноменальный эффект. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала "360".

"Мы достаточно широким охватом пошли по городским округам, и нас многие предупреждали, что этого не нужно делать. Но почему мы идем на такое укрупнение? Это дает феноменальный эффект с точки зрения преобразования. Представьте себе, что только в одном городском округе Мытищи мы по году экономим примерно 500 миллионов рублей. Люберцы — под 400 миллионов рублей. Это ресурсы, которые каждый год можно инвестировать в проблемы, которых выше крыши", — объяснил глава региона.

Воробьев отметил, что все преобразования проходят открытые обсуждения. Он подчеркнул, что многие процессы в регионе автоматизируются. Так, для получения некоторых документов жителям не нужно идти к чиновникам, им достаточно обратиться к местным властям через многофункциональные центры.