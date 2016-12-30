В Реутове за год открыли частную клинику и четыре детских сада

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. За 2016 год четыре детских сада открылись в подмосковном Реутове, а также медицинская клиника. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу города Сергея Юрова.

"Только в 2016 году у нас появилось четыре новых частных детских сада, большой медицинский центр на Юбилейном проспекте", — сказал Юров на торжественном приеме, посвященном подведению итогов 2016 года.

По словам главы города, клиника получила субсидию по программе поддержки предпринимательства. Она подразумевает возмещение затрат на оборудование.

В приеме, на который пригласили более 500 человек, участвовали медицинские работники, общественные деятели, члены общественной палаты города, педагоги и депутаты. Мероприятие проходило в Молодежном культурно-досуговом центре Реутова.