Капремонт в поликлинике Звенигорода завершен

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В поликлинике подмосковного Звенигорода завершили капитальный ремонт детского отделения и женской консультации. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главы города Александра Смирнова, в 2017 году в поликлинике будут реконструировать стационар.

"На следующий год запланирована еще большая работа — на поликлинику, дальнейший ремонт и приобретение оборудования будет израсходовано порядка 25 миллионов. Основная задача наша в следующем году — капитальный ремонт, реконструкция стационара", — сказал Смирнов.

Он уточнил, что на капремонт в 2016 году ушло 20 миллионов рублей. У каждого отделения в медучреждении сделали отдельный вход. Внутри произвели косметический ремонт, установили пандусы на лестницах. Главный вход оборудовали для инвалидов по программе "Доступная среда".