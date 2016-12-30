Нарушителей начали ловить за рубку елок в подмосковных лесах

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В лесах Московской области начали экологическую операцию "Ель" по предотвращению незаконной рубки елок. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам старшего госинспектора в области охраны окружающей среды Максима Польского, патрулирование совместно с полицией усилилось с 25 по 31 декабря. Патрули объезжают еловые насаждения с 13:00 до 22:00.

Отмечается, что за повреждение ели в лесу грозит административный штраф от трех до четырех тысяч рублей. При этом, если выявят ущерб окружающей среде, то сумма штрафа вырастет до сотен тысяч рублей.