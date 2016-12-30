Около 50 предприятий начали работать в Подмосковье в 2016 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подмосковные власти персонально контролируют привлечение инвесторов в регион, а также строительство новых предприятий, которых в 2016 году появилось порядка 50 в области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в программе "Прямой разговор" телеканала "360".

"Мы стараемся в ряде наукоградов открыть технико-внедренческие зоны, это в частности на территории городского округа Королев. Четвертый институт, который раньше принадлежал Минобороны, сегодня должен разместить технико-внедренческую зону", — сообщил Воробьев.

Кроме того, по словам губернатора, в Пущине найдена территория, на которой внедрят высокотехнологичные отрасли фарминдустрии. В Дубне была увеличена особо экономическая зона (ОЭЗ) на 35 гектаров, добавил Воробьев.

Он также сообщил, что за 2016 год в области появилось около 50 предприятий. Губернатор сравнил этот показатель с прошлогодним, когда было открыто 45-47 фабрик.