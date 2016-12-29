Незаконное размещение отходов пресекли в Ленинском районе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Ленинском районе Московской области инспекторы эконадзора задержали нарушителей, устроивших нелегальную свалку. Об этом сообщил телеканал "360".

В ходе рейда вблизи деревни Суханово обнаружили навалы бытового, строительного мусора и грунтов, которые заняли площадь около двух гектаров. По предварительным данным, мусор на свалку свозили из Москвы.

Сотрудники Минэкологии области задержали шесть большегрузных автомобилей и два экскаватора.

По факту незаконного размещения отходов сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении.