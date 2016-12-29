Решен вопрос с финансированием строительства Дворца спорта в Реутове

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На строительство Дворца спорта в подмосковном Реутове выделили более 400 миллионов рублей. Решить вопрос с финансированием удалось благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву, сообщил телеканал "360".

"Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева решен вопрос с финансированием строительства Дворца спорта на стадионе "Старт". Выделено более 400 миллионов рублей", – сказал глава города Сергей Юров, подчеркнув, что в Реутове необходимо строить новые спортивные объекты.

На торжественном приеме в Молодежном центре Реутова, посвященном подведению итогов 2016 года, Юров уточнил, что строительство нового спорткомплекса ведется в рамках реконструкции стадиона "Старт". Площадь возводимого здания составит более 11 тысяч квадратных метров, в нем расположится бассейн, универсальный зал на 800 мест и порядка десяти залов для занятий различными видами спорта.

Сейчас завершено строительство двух этажей, стройку возобновят в январе 2017 года. Также в городской администрации сообщили, что запланировано строительство Ледового дворца. Оно будет вестись за счет инвестированных средств. Вся необходимая разрешительная документация на объект получена, к стройке приступят также в январе 2017 года.