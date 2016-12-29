Естественный прирост в Подмосковье составил более 2300 человек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Около 89 тысяч детей родилось в Подмосковье за прошедшие 11 месяцев 2016 года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя регионального правительства Ольги Забраловой.

"По последним данным Росстата, за 11 месяцев 2016 года в Подмосковье родилось 88 855 детей", – сказала зампред, отметив, что естественный прирост в области наблюдается уже второй год подряд. За аналогичный период 2015 года в Московском регионе родилось 86 009 детей.

Как отметила Забралова, естественный прирост за 11 месяцев 2016 года составил 2312 человек. Подмосковье находится на 13-м месте по этому показателю среди регионов страны.

"В Московской области ведется комплексная работа по улучшению оказания медицинской помощи матерям и детям: выстроена трехуровневая система службы родовспоможения, ремонтируются и переоснащаются действующие роддома. Особое внимание уделяется кадрам. Участковые педиатры, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи могут участвовать в региональной программе соципотеки", – сказала первый зампред.

По рождаемости, добавляется в материале телеканала, Подмосковье – на первом месте в Центральном федеральном округе. Естественный прирост в области за 2015 год составил 355 человек, в 2014 году число умерших превысило число родившихся на 9348 человек.

В 2016 году в Московской области открылись родовспомогательные учреждения второго уровня: корпус роддома в Ступине на 37 коек, роддом в Пушкине на 125 коек, роддом в Балашихе на 140 коек. В 2017 году в Подмосковье первых пациентов примут перинатальные центры в Щелкове, Наро-Фоминске и Коломне, роддома в Раменском и Сергиевом Посаде.