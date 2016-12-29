Около 60 миллионов сэкономили в Реутове за счет сокращения чиновников

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За счет сокращения численности муниципальных служащих власти подмосковного Реутова смогли сэкономить 60 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу города Сергея Юрова.



"Выполняя поручение губернатора Московской области, мы значительно сократили и оптимизировали структуру городской администрации. Только в 2016 году за счет сокращения численности муниципальных служащих мы сэкономили около 60 миллионов рублей", — сказал Юров на приеме, посвященном подведению итогов 2016 года.



Он добавил, что местным властям также удалось сэкономить 20 миллионов рублей благодаря реализации социальной политики и оптимизации сети образовательных учреждений города. Еще 53 миллиона рублей составила экономия от эффективной организации торгов.