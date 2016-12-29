В Шатуре открылся пункт сбора книг для сельских библиотек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Шатурском районе Московской области открылся пункт выдачи книг для сельских библиотек. Об этом сообщил телеканал "360". Пункт выдачи стал первым в регионе и 16-м по счету в России.

"Хочется сказать большое спасибо общественной палате РФ, что они задумали такую акцию именно для наших сельских библиотек. Это подарок к новому году, а еще у нас в следующем году наша библиотека будет отмечать 80 лет, и это тоже хороший подарок для нашей библиотеки", — сказала главный библиотекарь Пышлицкой библиотеки Ольга Северина.

Для того, чтобы принять участие в акции "Агромания" нужно принести в пункт сбора книги в хорошем состоянии. На данный момент россияне подарили сельским библиотекам около 65 тысяч книг.