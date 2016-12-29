Ответственность за бродячих животных в Подмосковье ляжет на муниципалитеты

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому с 1 января 2017 года отлов, стерилизация и дальнейшая судьба бездомных собак будут зависеть от действий местной власти города или села, сообщил телеканал "360".

Муниципалитеты смогут устанавливать свои правила в борьбе с бродячими животными, а также распределять и тратить на эти цели бюджетные средства.

Вместо подрядных организаций, на данный момент занимающихся отловом собак, работать будут компании, прошедшие конкурсные процедуры.