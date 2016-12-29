Нелегальная свалка обнаружена в Солнечногорском районе Подмосковья

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Образование нелегальной свалки рядом с деревней Клушино Солнечногорского района Подмосковья предотвратили сотрудники Минэкологии, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, в ходе рейда были задержаны пять грузовых машин. Предположительно, на незаконную свалку свозили бытовой мусор и строительные отходы из Москвы.

До того, как нелегальная деятельность была остановлена инспекторами эконадзора, нарушители успели выгрузить мусор на площади около 0,5 гектара. Сотрудниками Минэкологии начато административное расследование.

С начала года специалисты ведомства выявили на территории Подмосковья 35 крупных незаконных свалок. По их оценке, нанесенный окружающей среде ущерб региона превысил три миллиарда рублей.