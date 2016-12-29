Воробьев: все объекты дорожного строительства в Подмосковье сданы в срок

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Все объекты по дорожному строительству в Московской области сдали в срок. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые события 2016 года в дорожной сфере. Об этом сообщил телеканал "360".

В Подмосковье были построены объекты, которые помогли разгрузить дороги.

"Что касается объектов, они все хорошо известны и знакомы — и в Чехове переезд, где стояли по два-три часа, и в Долгопрудном, и в свое время в Ступине, и в Солнечногорске. Южный обход Подольска, мегапроект, который позволил нам улицу Кирова разгрузить. Все это — ключевые события этого года", — рассказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Губернатор добавил, что очень важным объектом является развязка в Красногорске.

"У нас в ряде территорий буквально через центр проходит транзитный транспорт. Красногорск — там просто-напросто коллапс. Мы приступили к строительству огромной развязки, которая порядка 11 миллиардов рублей, трех очередей. Тоже очень важный большой объект. Темпы дорожного строительства мы постараемся не снижать", — заключил Воробьев.

Всего в Московской области было построено 17 путепроводов. В дальнейшем дорожное строительство будет продолжаться в регионе.

"Предстоит сейчас другая задача — биться за следующий объем финансирования, за продолжения программы строительства инфраструктурных объектов, потому что развитие области идет, и развитие дорог, развязок, путепроводов не должно останавливаться. Поэтому очень надеемся, что с помощью федеральной поддержки мы эту программу продолжим", — отметил Воробьев.