Снег перестали убирать с улиц Талдома

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В подмосковном Талдоме с улиц перестали убирать снег. Как утверждают местные жители, его просто сваливают под заборы частных домов, сообщил телеканал "360".

По словам местных жителей, они с трудом пробираются до центральной дороги, так как все улицы занесены снегом.

Бюджетные средства на оплату контрактов по уборке улиц списываются администрацией Талдома постоянно. Как уточняется в материале, договоры заключены минимум с пятью подрядчиками.

Прокомментировать ситуацию представители местной власти отказались.