Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации в здравоохранении региона

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360" об успехах и задачах в сфере здравоохранения региона. Он отметил, что в регионе предстоит ремонт порядка тысячи медучреждений, а также будет выполняться задача привлечения персонала

"Многие учреждения не ремонтировались со дня их строительства, всего учреждений порядка 2,5 тысяч, и мы посчитали, что около тысячи учреждений надо ремонтировать — менять и форму и содержание. Поэтому мы выделили большие средства на то, чтобы привести в порядок детские поликлиники, взрослые поликлиники, построить ФАПы и ВОПы (врачи общей практики) там, где последний раз они строились буквально после революции", — сказал Воробьев.

По его словам, подобные программы в регионе продолжают развиваться, однако пока рано говорить о прорыве.

"Эти программы у нас сегодня в развитии, мы сдаем объекты. Наверно, жители чувствуют это, но опять, пока мы не уберем последнюю серую стену, пока мы не наведем порядок во всей системе здравоохранения, говорить о прорыве, наверное, мы не имеем права", — пояснил губернатор.

Он также рассказал, что в Подмосковье за год вышли на работу 1,5 тысячи новых врачей. И одной из стратегических задач, по его словам, является привлечение персонала.

Воробьев подчеркнул, что задача властей сделать медицинские услуги максимально удобными.

"О здравоохранении можно говорить много и долго, эта тема заслуживает того. И льготное лекарственное обеспечение, и перинатальные центры, и электронная запись в детские и взрослые поликлиники, и электронная регистратура, аптеки, которые мы открыли для льготных лекарств — все это важно. Наша задача делать максимально удобными эти услуги, и мы идем в этом направлении ", — заключил Воробьев.