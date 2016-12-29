Воробьев рассказал о необходимом внимании к людям со стороны властей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власть должна быть максимально открытой и внимательной к людям. Так он прокомментировал в эфире телеканала "360" послание президента РФ Владимира Путина/

"Традиционно президент выделяет самое главное — приоритеты нашего развития, приоритеты тех направлений, которые нуждаются в настройке. И в этот раз мы все стали свидетелями того, что мы одна нация, и мы должны быть едины перед лицом вызовов. И власть во всех ее проявлениях должна быть очень внимательной к людям и максимально открыта. По крайней мере, я именно это запомнил, наряду конечно с другими посылами, которые озвучил Владимир Владимирович", — заявил Воробьев.

Он также отметил, что в основу работы власти на всех уровнях входит открытость и обсуждение важных и злободневных вопросов для жителей региона.