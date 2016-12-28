В Подмосковье за ноябрь и декабрь проверили более 50 стройплощадок

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главгосстройнадзор и Главное управление МЧС России по Московской области в ноябре и декабре 2016 года провели 50 проверок в рамках акции "Стройплощадка — территория безопасности". В ходе инспекции уделялось внимание соблюдению требований безопасности строительного производства в осенне-зимний период, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев подчеркнул, что главной целью акции является профилактика возникновения пожаров, аварий и предотвращение несчастных случаев.

"В рамках акции "Стройплощадка — территория безопасности" инспекторскими составами было проведено свыше 50 проверок строящихся объектов", — сказано в сообщении.

Среди основных нарушений чаще всего отмечается неисправность или отсутствие пожарных извещателей в бытовых помещениях, нехватку первичных средств пожаротушения, неисправность электропроводки и нарушение правил эксплуатации осветительных приборов в бытовых и административных помещениях.

2Участники строительства старались в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения. Все нарушения требований безопасности стройобъектов должностные лица Главгосстройнадзора взяли на контроль", — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.