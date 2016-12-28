Подмосковье получит субсидии из федбюджета на создание детских технопарков

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Подмосковье в следующем году получит субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум".

Как отмечается в материале, размещенном на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ), 27 декабря в соответствии с протоколом заседания комиссии министерства образования и науки Российской Федерации по конкурсному отбору объявлены субъекты РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков в размере 925 миллионов рублей.

"Победителями конкурса стали 17 регионов: Воронежская область; Московская область; Мурманская область; Пензенская область; Республика Башкортостан; Республика Дагестан; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Саха (Якутия); Республика Удмуртия; Республика Хакасия; Рязанская область; Самарская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тюменская область; Ярославская область", — говорится в сообщении.

При этом, как поясняется на сайте, в создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30% средств, 20% — обеспечат частные компании. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в 2017 году — более 2,5 миллиардов рублей.

В рамках конкурса регионы представили концепции технопарков "Кванториум" и профильные образовательные программы, которые будут разработаны совместно с партнерами, уточняется в материале.

По словам помощника президента России Андрея Белоусова, которые приводятся на сайте, "Кванториум" — это форма будущего, которой пока нет у других стран.

"Повсеместное открытие "Кванториумов" на территории России создает систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков. Новые детские технопарки будут содействовать ускоренному техническому развитию ребят и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах", — приводятся в сообщении слова генерального директора федерального оператора сети детских технопарков Марины Раковой.

Как уточняется в сообщении, детские технопарки "Кванториум" — площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Ребята осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Инициатива "Новая модель системы дополнительного образования детей", в рамках реализации которой открываются детские технопарки "Кванториум", была одобрена наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив во главе с президентом России в мае 2015 года. Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления. К концу 2016 года в РФ действуют 24 детских технопарка "Кванториум", созданных на основе ГЧП, сетевого взаимодействия, лучших отечественных педагогических практиках. Обучение в этих центрах смогут пройти 12 тысяч детей, заключается в материале.