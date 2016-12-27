Власти МО следят за соблюдением экостандартов новыми предприятиями региона

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Подмосковные власти внимательно следят за соответствием экологическим стандартам всех новых предприятий региона, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона принял участие в заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.

"Мы не даем ни единого шанса вредным предприятиям осесть, расположиться, какими бы доходными и прибыльными они не были. Когда мы рассматриваем нашу промышленную политику, мы исходим из того, что все 100% заводов и фабрик, которые строятся, должны иметь безупречные стандарты с точки зрения экологии", — сказал Воробьев журналистам по итогам заседания государственного совета по вопросу экологического развития РФ в интересах будущих поколений.

Он отметил, что заводам, которые выбрасывают вредные вещества, не дадут строиться в регионе.

Кроме того, Воробьев заверил, что власти Подмосковья продолжат борьбу со сбросами отходов в реки региона.

"Начало (приведению в порядок рек — ред.) было положено, но наша задача в 2017, 2018, 2019 годах — переломить ситуацию. Очень долгое время реки оставались по сути каналом для сброса канализации, промышленных и бытовых отходов. Это безобразие, которое засоряло реки. Прежде чем их чистить — мы должны перекрыть эти сбросы, а потом уже приступить к чистке русла рек. Этим мы будем заниматься в 2017 году и последующих", — сказал Воробьев.

Как ранее сообщал, заместитель начальника управления государственного экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области Александр Митькин, более 100 нарушений в сфере пользования водными объектами на территории Подмосковья зафиксировали с начала 2016 года, в основном они связаны со сбросом загрязняющих веществ.