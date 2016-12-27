Минэкономразвития отметил МО грамотой за проект "Создание МФЦ для бизнеса"

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Московская область как регион, добившийся наиболее значимых результатов при реализации пилотного проекта "Создание МФЦ для бизнеса", удостоен грамоты Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Подмосковье получило награду в номинации "Лучшая практика по предоставлению услуг финансово-кредитных и страховых организаций".

По словам статс-секретаря — заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева, которые приводит пресс-служба, в ходе реализации были обобщены лучшие практики, определены принципы и направления развития системы одного окна для предоставления услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Развитие МФЦ для бизнеса включено в число приоритетных направлений работы на следующий год.

Пилотный проект "Создание МФЦ для бизнеса" стартовал в апреле 2016 года, в его реализации приняли участие 39 регионов. В течение этого периода был создан 541 объект МФЦ для бизнеса и предоставлено свыше 316 тысяч услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, заключается в материале.