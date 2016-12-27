Купол и крест одного из старейших храмов Зарайска освятили в Подмосковье

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Купол и крест Богородицерождественского храма освятили в Зарайском районе Подмосковья. На освящении присутствовали протоиерей Петр Спиридонов и настоятель храма, священник Дионисий Утенков. Об этом сообщил телеканал "360".

Несколько десятилетий у храма не было купола. Восстанавливать святыню начали за счет благотворительного фонда Московской епархии. Местные жители стали свидетелями установки креста с помощью подъемного крана.

Этот храм является одним из старейших в Зарайске. Раньше на его месте была деревянная церковь, потом построили каменную.

Сейчас в Подмосковье ремонтируют 26 храмов.