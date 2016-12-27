Ответственные за "Добродел" будут представлены от каждого муниципалитета

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ответственные за проект "Добродел" должны быть представлены от каждого муниципалитета Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

Итоги по выполнению указов президента РФ подводились на заседании Высшего совета. Воробьев, в частности, подводил итоги выполнения государственных программ на территории Московской области.

"Добродел" собрал практически 300 тысяч пользователей. Благодаря ему жители могут оставить заявку по проблемам, связанным с ЖКХ. Заявки рассматривают и устраняют проблемы в течение месяца.