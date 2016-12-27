Турнир по художественной гимнастике среди детей открыли в Звенигороде

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ежегодный турнир по художественной гимнастике среди детей открыли в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщил телеканал "360".

Турнир проходит четвертый раз. Инициатива проводить соревнования принадлежит главе городского округа Александру Смирнову.

"Лучшее чувство — это что наши дети увлечены этим видом спорта. Дети сюда стремятся попасть, в декабре проводится такое мероприятие, и мы видим сияющие лица на пьедестале. Это говорит о многом", — сказал Смирнов.

Большинство участниц — младше пяти лет. Всего на турнире учредили три призовых места для всех возрастов.