План по строительству водоочистительных станций перевыполнили в Подмосковье

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Московской области в течение 2016 года построили 45 водоочистительных станций. Изначально перед местными властями стояла задача построить 33 станции очистки воды, сообщил телеканал "360".

"В этом году у нас три района должны выйти из "красной зоны" по чистой питьевой воде. Я напоминаю, что это Талдомский район, Наро-Фоминский и Можайский район", — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Сообщается, что один из водозаборных узлов реконструировали в Наро-Фоминском районе региона. Данные работы были проведены в рамках программы губернатора области "Чистая вода".

Модернизация данного водозаборного узла обошлась почти в 80 миллионов рублей. Станция перерабатывает около шести тысяч кубометров жидкости в сутки и обеспечивает качественной водой 27 тысяч человек.