В Звенигороде устроили новогодний праздник для детей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава городского округа Звенигород Московской области Александр Смирнов устроил новогодний праздник для детей. Массовая елка с подарками проходила в интерактивном ключе. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я и детям, и родителям хочу пожелать, чтобы они всегда верили в чудо. Поэтому я всем желаю добра, радости и хорошего настроения в новом году", — сказал Смирнов.

Такие бесплатные праздники в Звенигороде проводят ежегодно. В этом году пришло вдвое больше людей, чем на первую массовую елку. Тогда интерактивное шоу посетили 300 жителей Звенигорода.