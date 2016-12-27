Благотворительная акция "Дедморозим вместе" стартовала в Дубне

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В подмосковной Дубне стартовала благотворительная акция "Дедморозим вместе". Об этом сообщил телеканал "360".

В рамках акции местные жители помогают детям с тяжелыми болезнями или трудными жизненными обстоятельствами получить желанный новогодний подарок.

Процесс покупки подарков координируют волонтеры. На форуме они публикуют информацию о желаниях детей.

"Все силы и средства родителей в таких семьях обычно уходят на банальное выживание. И если ставится вопрос – игрушка или реабилитация, лекарства, лечебные процедуры, коммунальные услуги, продукты, то выбор обычно не в пользу игрушки. А дети все равно хотят праздника, все равно хотят подарков" — рассказала организатор акции Мария Зверева.

Сообщается, что в акции принимают участие около сотни жителей Дубны.