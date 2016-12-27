Минэкономразвития наградило Московскую область грамотой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министерство экономического развития России вручило Московской области грамоту за наиболее значимые результаты в ходе реализации пилотного проекта "Создание МФЦ для бизнеса". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на правительство Московской области.

Регион претендовал на награду в номинации "Лучшая практика по предоставлению услуг финансово-кредитных и страховых организаций".

Замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев отметил, что в ходе реализации проекта "Создание МФЦ для бизнеса" удалось обобщить лучшие практики, определить принципы и направления развития системы "одного окна" для предоставления услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Данный пилотный проект стартовал в апреле 2016 года. В его реализации приняли участие 39 регионов. В течение девяти месяцев был создан 541 объект МФЦ для бизнеса и предоставлено свыше 316 тысяч услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.