Королев возглавил рейтинг муниципалитетов по 56 показателям

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Рейтинг муниципалитетов по 56 показателям по итогам 2016 года возглавил подмосковный Королев. Второе место в рейтинге занял Реутов, третье — Химки. Об этом со ссылкой на заместителя правительства Московской области Ирину Смирнову сообщил телеканал "360".

Данные города получили финансовую премию в размере 100, 70 и 60 миллионов рублей соответственно. Сообщается, что денежные средства будут направлены на развитие территорий.

"Особенно важно, когда руководству удается перестроить работу. Соревновательность между муниципалитетами была на высоком уровне и между некоторыми отставание было минимальным", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Рейтинг 56" показывает эффективность проводимой работы в муниципалитетах. В основе проделанной работы местных властей лежат поручения президента РФ и требования местных жителей.