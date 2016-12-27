МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Новый ликеро-водочный завод открылся в Рузском районе Подмосковья, сообщил телеканал "360".

В реализацию проекта вложили около 200 миллионов рублей. При этом с открытием первой очереди завода район получил 150 новых рабочих мест. Предполагается, что через год, когда завод заработает на полную мощность, количество сотрудников увеличится до 400 человек.

Предполагаемый объем готовой продукции на заводе может достигнуть семь миллионов декалитров в год.

"Мы ожидаем порядка двух миллиардов рублей акцизов. А это новые детсады, дороги и вся "социалка", которая требует достаточно крупных вложений", — сказал министр потребительского рынка и услуг МО Владимир Посаженников.

Директор Рузского купажного завода Андрей Кузьмин отметил скорость реализации данного проекта. С предложением открыть новое производство компания обратилась в июле, а уже в сентябре все юридические формальности были улажены. Все это, по его словам, однозначно свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в Подмосковье.